Ненахова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненахова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1905

Дата смерти

15.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1905

Отец: Ненахов Николай Яковлевич

Мать: Кокорева Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
11.08.1925

Сын: Ненахов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ненахов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ненахова Холина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ненахов Иван Ильич

Рождение ребёнка
26.11.1934

Сын: Ненахов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ненахов Иван Ильич

Рождение ребёнка
?.03.1938

Дочь: Ненахова Минатуллаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ненахов Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненахов Иван Ильич

Смерть
15.06.1983
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