Ненахова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1905
Дата смерти15.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1905
Рождение ребёнка
11.08.1925
Отец ребёнка: Ненахов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ненахова Холина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ненахов Иван Ильич
Рождение ребёнка
26.11.1934
Отец ребёнка: Ненахов Иван Ильич
Рождение ребёнка
?.03.1938
Дочь: Ненахова Минатуллаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ненахов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ненахов Иван Ильич
Смерть
15.06.1983