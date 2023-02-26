Фёкла Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1830
дворовая девица
Рождение ребёнка
15.09.1833

Сын: Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Максимов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1836

Сын: Елисей Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Максимов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Максимов

Смерть
Неизвестно
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