Фёкла Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1830
дворовая девица
Рождение ребёнка
15.09.1833
Сын: Иоанн Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Максимов
Рождение ребёнка
14.06.1836
Сын: Елисей Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Максимов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Максимов
Смерть
Неизвестно