Егор (Георгий) Максимов
Место рождения
Дата рождения07.04.1806
Дата смерти30.03.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1806
Отец: Максим Павлов
Мать: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
15.09.1833
Сын: Иоанн Георгиев
Мать ребёнка: Фёкла Максимова
Рождение ребёнка
14.06.1836
Сын: Елисей Георгиев
Мать ребёнка: Фёкла Максимова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Фёкла Максимова
Смерть
30.03.1858
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище