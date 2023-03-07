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Егор (Георгий) Максимов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.04.1806

Дата смерти

30.03.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1806

Отец: Максим Павлов

Мать: Агафия Павлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1833

Сын: Иоанн Георгиев

Мать ребёнка: Фёкла Максимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1836

Сын: Елисей Георгиев

Мать ребёнка: Фёкла Максимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Фёкла Максимова

Смерть
30.03.1858
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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