Спигина (Антипина) Васса
Место рождения
Дата рождения18.07.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1841
Отец: Антипинъ Паѵелъ
Мать: Антипина Ирина
Бракосочетание
02.07.1865
Муж: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
18.04.1866
Сын: Спигинъ Федоръ
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
17.05.1867
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
30.07.1869
Сын: Спигинъ Степанъ
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
06.01.1872
Сын: Спигинъ Полиэвктъ
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
14.02.1875
Сын: Спигинъ Федоръ
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Варганова Прасковья
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
11.04.1884
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
1886
Сын: Спигинъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спигинъ Карпъ
Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій