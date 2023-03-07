Спигина (Антипина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спигина (Антипина) Васса

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1841

Отец: Антипинъ Паѵелъ

Мать: Антипина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1865

Муж: Спигинъ Аѳонасій

Рождение ребёнка
18.04.1866

Сын: Спигинъ Федоръ

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1867

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1869

Сын: Спигинъ Степанъ

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1872

Сын: Спигинъ Полиэвктъ

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1875

Сын: Спигинъ Федоръ

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Варганова Прасковья

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

Рождение ребёнка
11.04.1884

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Спигинъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спигинъ Карпъ

Отец ребёнка: Спигинъ Аѳонасій

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