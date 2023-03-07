Спигинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения30.07.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1869
Отец: Спигинъ Аѳонасій
Мать: Спигина Васса
Рождение ребёнка
25.07.1905
Сын: Спигинъ Василий
Мать ребёнка: Спигина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Спигинъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
30.10.1911
Жена: Чекалова Спигина Анна
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Спигинъ Петръ
Мать ребёнка: Чекалова Спигина Анна
Рождение ребёнка
18.01.1915
Сын: Спигинъ Федоръ
Мать ребёнка: Чекалова Спигина Анна
Бракосочетание
Неизвестно