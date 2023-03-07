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Спигинъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.07.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1869

Отец: Спигинъ Аѳонасій

Мать: Спигина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1905

Сын: Спигинъ Василий

Мать ребёнка: Спигина Екатерина Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Спигинъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
30.10.1911

Жена: Чекалова Спигина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Спигинъ Петръ

Мать ребёнка: Чекалова Спигина Анна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1915

Сын: Спигинъ Федоръ

Мать ребёнка: Чекалова Спигина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спигина Екатерина Иванова

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