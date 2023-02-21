Нефедова Домника Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедова Домника Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.

Дочь: Нефедова Варвара Евстафиевна

Отец ребёнка: Нефедов Евстафий Иванович

Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедов Евстафий Иванович

Смерть
Неизвестно
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