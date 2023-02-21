Нефедов Евстафий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедов Евстафий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.

Дочь: Нефедова Варвара Евстафиевна

Мать ребёнка: Нефедова Домника Михайловна

Место жительства
1912 ст.
Крестьянин села Кревище (возможно, что имеется в виду Угревище) Шаровской волости Севского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедова Домника Михайловна

Смерть
Неизвестно
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