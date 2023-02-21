Нефедов Евстафий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.
Дочь: Нефедова Варвара Евстафиевна
Мать ребёнка: Нефедова Домника Михайловна
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин села Кревище (возможно, что имеется в виду Угревище) Шаровской волости Севского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно