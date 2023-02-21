Гульбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульбану

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Гунзамал Ахмеева

Отец ребёнка: Ахмей Шафеев

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хабибзямал Ахмеева

Отец ребёнка: Ахмей Шафеев

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хайрулла Ахмеев

Отец ребёнка: Ахмей Шафеев

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Хабибзямал Ахмеева

Отец ребёнка: Ахмей Шафеев

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмей Шафеев

Смерть
Неизвестно
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