Хайрулла Ахмеев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ахмей Шафеев
Мать: Гульбану
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хамидулла Хайруллин
Мать ребёнка: Бибизямал
Рождение ребёнка
1857
Сын: Галиулла Хайруллин
Мать ребёнка: Бибизямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хатып Хайруллин
Мать ребёнка: Бибизямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатима Хайруллина
Мать ребёнка: Бибизямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захникамал Хайруллина
Мать ребёнка: Бибизямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатыха Хайруллина
Мать ребёнка: Бибизямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бибизямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахабий Хайруллин
Мать ребёнка: Бибизямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматулла Хайруллин
Мать ребёнка: Бибизямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибизямал
Смерть
Неизвестно