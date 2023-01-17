Шихова Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1791
Муж: Лысов Фёдор Ефимович
Бракосочетание
Вычислено 1791 ст.
Муж: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Лысова Марья Федоровна
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
09.01.1794 ст.
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Лысова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Сын: Лысов Лаврентий Фёдорович
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: Лысова Парасковия Федоровна
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Лысова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович
Смерть
Неизвестно