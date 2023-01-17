Шихова Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1772 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
1794 г.р.
Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1804 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Вычислено 1791

Муж: Лысов Фёдор Ефимович

Бракосочетание
Вычислено 1791 ст.

Муж: Лысов Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Лысова Марья Федоровна

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1794 ст.

Сын: Лысов Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Лысов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Лысова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Лысов Лаврентий Фёдорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Лысов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: Лысова Парасковия Федоровна

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Лысов Селифонт Федорович

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Лысова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Лысов Фёдор Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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