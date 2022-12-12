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Лысов Сергей Федорович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

03.12.1859 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Вычислено 1836 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
1844 г.р.
Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: Лысов Фёдор Ефимович

Мать: Шихова Евдокия Тимофеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Дочь: Лысова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Дочь: Лысова Агрипина Сергеевна

Мать ребёнка: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.

Дочь: Лысова Фёкла Сергеевна

Мать ребёнка: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1844 ст.

Дочь: Лысова Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Лысова Васса Сергеевна

Мать ребёнка: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1850 ст.

Сын: Лысов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Лысов Пантелеимон Сергеевич

Мать ребёнка: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Лысов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.12.1859 ст.
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