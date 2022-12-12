Лысов Сергей Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смерти03.12.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: Лысов Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: Лысова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Дочь: Лысова Агрипина Сергеевна
Мать ребёнка: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.
Дочь: Лысова Фёкла Сергеевна
Мать ребёнка: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1844 ст.
Дочь: Лысова Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Лысова Васса Сергеевна
Мать ребёнка: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1850 ст.
Мать ребёнка: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Лысов Пантелеимон Сергеевич
Мать ребёнка: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Сын: Лысов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: - Хиония Ивановна
Смерть
03.12.1859 ст.