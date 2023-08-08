Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Тургенев АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ

Мать: Тургенева ПРАСКОВЬЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1790

Дочь: ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
15.12.1793

Сын: Тургенев СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1800

Дочь: ФЕОДОСИЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тургенев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Смерть
1833
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