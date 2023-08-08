Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1790
Дочь: ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
15.12.1793
Сын: Тургенев СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1800
Дочь: ФЕОДОСИЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тургенев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Тургенева ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1833