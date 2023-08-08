Тургенева (Апухтина) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тургенева (Апухтина) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
15.12.1793

Сын: Тургенев СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1800

Дочь: ФЕОДОСИЯ НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тургенев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Смерть
1839