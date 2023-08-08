Тургенева (Апухтина) ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
15.12.1793
Сын: Тургенев СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: ФЕОДОСИЯ НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тургенев ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Тургенев НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839