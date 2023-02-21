Блинова (Головизнина) Маркида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Головизнина) Маркида Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Кувалдина Мавра Емельяновна

Отец ребёнка: Блинов Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Блинов Аввакум Емельянович

Отец ребёнка: Блинов Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1737 ст.

Дочь: Мухина Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Блинов Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Блинов Емельян Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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