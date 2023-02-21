(Девяшина) ЕвстольяЕгоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Девяшина) ЕвстольяЕгоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ольга Никитична

Отец ребёнка: Таушев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Никитична

Отец ребёнка: Таушев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таушев Юрий Никитич

Отец ребёнка: Таушев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таушев Никита

Смерть
Неизвестно
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