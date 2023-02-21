(Девяшина) ЕвстольяЕгоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ольга Никитична
Отец ребёнка: Таушев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Никитична
Отец ребёнка: Таушев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таушев Юрий Никитич
Отец ребёнка: Таушев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таушев Никита
Смерть
Неизвестно