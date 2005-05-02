Афанасьева (Симакова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1954
Дата смерти02.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1954
Отец: Симаков Алексей Васильевич
Мать: Симакова Вера Петровна
Рождение ребёнка
09.05.1976
Дочь: Булыгина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Иванович
Михайловское, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1978
Дочь: Кашина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1983
Сын: Афанасьев Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Валерий
Смерть
02.05.2005