Афанасьева (Симакова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Симакова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1954

Дата смерти

02.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1954

Отец: Симаков Алексей Васильевич

Мать: Симакова Вера Петровна

Рождение ребёнка
09.05.1976

Дочь: Булыгина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Иванович

Михайловское, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1978

Дочь: Кашина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1983

Сын: Афанасьев Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Валерий

Смерть
02.05.2005
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