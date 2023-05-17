Сергеев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Сергеев Иван
Мать: Сергеева Анна
Рождение ребёнка
09.05.1976
Дочь: Булыгина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Афанасьева Галина Алексеевна
Михайловское, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1978
Дочь: Кашина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Афанасьева Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно