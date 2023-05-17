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Сергеев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Сергеев Иван

Мать: Сергеева Анна

Рождение ребёнка
09.05.1976

Дочь: Булыгина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Афанасьева Галина Алексеевна

Михайловское, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1978

Дочь: Кашина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Афанасьева Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Галина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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