Волкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Анна

Волкова Анна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Волков Иван Петрович

Отец ребёнка: Волков Пётр Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1814 ст.

Дочь: Волкова Юлия Петровна

Отец ребёнка: Волков Пётр Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Пётр Степанович

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close