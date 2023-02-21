Огонь-Догановский Савва Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Савва Нилович

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Место рождения

Смоленская губерния, Российская империя

Дата рождения

1862

Дата смерти

26.01.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Огонь-Догановский Нил Петрович

Мать: не указана

Смоленская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Екатерина Григорьевна

Смерть
26.01.1924
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Похоронен в 1924 - Духовское кладбище в Подгорье, Симбирск (Ульяновск).
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