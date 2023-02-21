Огонь-Догановский Савва Нилович
Место рожденияСмоленская губерния, Российская империя
Дата рождения1862
Дата смерти26.01.1924
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Огонь-Догановский Нил Петрович
Мать: не указана
Смоленская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1924
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Похоронен в 1924 - Духовское кладбище в Подгорье, Симбирск (Ульяновск).