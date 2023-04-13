Гутнева (Руднева) Александра Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1844
Дата смерти27.03.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1844
Отец: Руднев Пахом Стефанович
Бракосочетание
21.01.1862
Рождение ребёнка
30.08.1865
Дочь: Мелешко Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
12.11.1867
Дочь: Евдокимова Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
18.11.1869
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Вержиковская Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
09.04.1873
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
06.08.1875
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
04.12.1877
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
30.01.1880
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
18.08.1882
Сын: Гутнев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
05.04.1888
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1910
Причина смерти: легкие