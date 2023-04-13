Гутнева (Руднева) Александра Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутнева (Руднева) Александра Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1844

Дата смерти

27.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1844

Отец: Руднев Пахом Стефанович

Мать: Руднева Василиса Петровна

Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
30.08.1865

Дочь: Мелешко Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
12.11.1867

Дочь: Евдокимова Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
18.11.1869

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Вержиковская Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
09.04.1873

Сын: Гутнев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
06.08.1875

Сын: Гутнев Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
04.12.1877

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
30.01.1880

Сын: Гутнев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
18.08.1882

Сын: Гутнев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
05.04.1888

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Гутнев Андрей Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1910
Причина смерти: легкие
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