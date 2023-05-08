Ремнева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремнева Валентина Амосовна
Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремнев Александр Амосович
Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремнева Пелагея Амосовна
Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович