Ремнева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ремнев Филипп Амосович

Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Ремнев Василий Амосович

Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремнева Валентина Амосовна

Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремнев Александр Амосович

Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремнева Пелагея Амосовна

Отец ребёнка: Ремнев Амос Иванович

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