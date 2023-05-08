Ремнев Амос Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнев Амос Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ремнев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ремнев Филипп Амосович

Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Ремнев Василий Амосович

Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремнева Нина Амосовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремнева Валентина Амосовна

Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремнева Пелагея Амосовна

Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремнев Александр Амосович

Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремнева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремнева Пелагея Амосовна

Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна

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