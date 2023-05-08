Ремнев Амос Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ремнев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремнева Нина Амосовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремнева Валентина Амосовна
Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремнева Пелагея Амосовна
Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремнев Александр Амосович
Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ремнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремнева Пелагея Амосовна
Мать ребёнка: Ремнева Анна Васильевна