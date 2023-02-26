Лебедев Севастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Севастьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Валентина Севастьянова

Мать ребёнка: Елизавета

д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
28.03.1939

Дочь: Саранцева Любовь Севостьяновна

Мать ребёнка: Елизавета

д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1945

Сын: Лебедев Анатолий Севастьянович

Мать ребёнка: Елизавета

д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1949

Сын: Лебедев Павел Севастьянович

Мать ребёнка: Елизавета

д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Смерть
Неизвестно
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