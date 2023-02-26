Лебедев Севастьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Валентина Севастьянова
Мать ребёнка: Елизавета
д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
28.03.1939
Дочь: Саранцева Любовь Севостьяновна
Мать ребёнка: Елизавета
д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1945
Сын: Лебедев Анатолий Севастьянович
Мать ребёнка: Елизавета
д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
1949
Сын: Лебедев Павел Севастьянович
Мать ребёнка: Елизавета
д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Смерть
Неизвестно