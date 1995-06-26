Саранцева (Лебедева) Любовь Севостьяновна
Место рожденияд.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Дата рождения28.03.1939
Дата смерти26.06.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1939
Отец: Лебедев Севастьян
Мать: Елизавета
д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
22.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Руза Московской обл.
Смерть
26.06.1995
г.Руза Московской обл.