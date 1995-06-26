Саранцева (Лебедева) Любовь Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранцева (Лебедева) Любовь Севостьяновна

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Место рождения

д.Аннино Рузского р-она Московской обл.

Дата рождения

28.03.1939

Дата смерти

26.06.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1939

Отец: Лебедев Севастьян

Мать: Елизавета

д.Аннино Рузского р-она Московской обл.
Рождение ребёнка
22.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Руза Московской обл.
Смерть
26.06.1995
г.Руза Московской обл.
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