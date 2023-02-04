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Быбин Пётр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1967

Дата смерти

04.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1967

Отец: Быбин Юрий Иванович

Мать: Быбина Александра Степановна

Рождение ребёнка
14.01.1991

Дочь: Быбина Полина Петровна

Мать ребёнка: Быбина Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
25.09.2000

Сын: Быбин Марк Петрович

Мать ребёнка: Быбина Ольга Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быбина Ольга Юрьевна

Смерть
04.02.2023
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