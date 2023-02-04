Быбин Пётр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1967
Дата смерти04.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1967
Отец: Быбин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1991
Дочь: Быбина Полина Петровна
Мать ребёнка: Быбина Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
25.09.2000
Сын: Быбин Марк Петрович
Мать ребёнка: Быбина Ольга Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быбина Ольга Юрьевна
Смерть
04.02.2023