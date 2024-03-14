Сватков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1905 ст.
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Сваткова Елена Петровна
Восприемник
10.06.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Гликерия Ефимовна Или Ивановна Сумина Или Сваткова
Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сваткова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сваткова Елена Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно