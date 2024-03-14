Сватков Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сватков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1905 ст.

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Сваткова Елена Петровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
10.06.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Гликерия Ефимовна Или Ивановна Сумина Или Сваткова
Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сваткова Елена Петровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сваткова Елена Петровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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