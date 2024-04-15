Сваткова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1905 ст.
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Сватков Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сватков Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно