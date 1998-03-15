Бец (Мартынюк) Людмила Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бец (Мартынюк) Людмила Игнатьевна

Место рождения

Улан уде ,железнодорожный район

Дата рождения

02.07.1947

Дата смерти

15.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1947

Отец: Мартынюк Игнатий Мифодиевич

Мать: Мартынюк Галина Васильевна

Улан уде ,железнодорожный район
Рождение ребёнка
03.09.1967

Дочь: Разяпова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Бец Анатолий

Рождение ребёнка
28.06.1976

Дочь: Бец Светлана Тагировна

Отец ребёнка: Низамутдинов Тагир Тауфикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамутдинов Тагир Тауфикович

Смерть
15.03.1998
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