Бец (Мартынюк) Людмила Игнатьевна
Место рожденияУлан уде ,железнодорожный район
Дата рождения02.07.1947
Дата смерти15.03.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1947
Улан уде ,железнодорожный район
Рождение ребёнка
03.09.1967
Дочь: Разяпова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Бец Анатолий
Рождение ребёнка
28.06.1976
Дочь: Бец Светлана Тагировна
Отец ребёнка: Низамутдинов Тагир Тауфикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1998