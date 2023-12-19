Бычкова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Надежда

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Место рождения

Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурятия
Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2014
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