Дудов Тарас Никифорович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Дудов Никифор Григорьевич
Мать: Дудова Наталья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дудов Иван Тарасович
Мать ребёнка: Дудова Агафья
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Дудова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно