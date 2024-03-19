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Дудов Тарас Никифорович

Место рождения

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Дудов Никифор Григорьевич

Мать: Дудова Наталья

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Дудов Иван Тарасович

Мать ребёнка: Дудова Агафья

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дудов Николай Тарасович

Мать ребёнка: Дудова Агафья

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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