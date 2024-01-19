Дудов Николай Тарасович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дудов Тарас Никифорович
Мать: Дудова Агафья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева
Рождение ребёнка
15.02.1862
Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева
д. Танковка, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
15.02.1862
Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева
д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудова Марфа Терентиева
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно