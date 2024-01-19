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Дудов Николай Тарасович

Место рождения

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дудов Тарас Никифорович

Мать: Дудова Агафья

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Дудов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дудов Семен Николаевич

Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.02.1862

Сын: Дудов К... Николаевич

Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева

д. Танковка, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
15.02.1862

Сын: Дудов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дудова Марфа Терентиева

д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудова Марфа Терентиева

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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