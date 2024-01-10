Дудова Марфа Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
15.02.1862
Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович
д. Танковка, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
15.02.1862
Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович
д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно