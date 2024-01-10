Дудова Марфа Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудова Марфа Терентиева

Дудова Марфа Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Дудов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дудов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.02.1862

Сын: Дудов К... Николаевич

Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович

д. Танковка, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
15.02.1862

Сын: Дудов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Дудов Николай Тарасович

д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудов Николай Тарасович

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close