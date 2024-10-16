Клименко (Трастян) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1913
Дата смерти31.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименок Галина Михайловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Копенкова (Клименок) Надежда Михаловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1952
Дочь: Богданович (Клименок) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Клименко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1956
Сын: Клименко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Клименко Михаил Иванович
Смерть
31.01.1983