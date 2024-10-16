Клименко (Трастян) Мария Васильевна 18.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клименко (Трастян) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1913

Дата смерти

31.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименок Галина Михайловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Копенкова (Клименок) Надежда Михаловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1952

Дочь: Богданович (Клименок) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Клименко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1956

Сын: Клименко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Клименко Михаил Иванович

Смерть
31.01.1983

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