Клименко Михаил Иванович 14.02.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клименко Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1913

Дата смерти

15.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913

Отец: Клименко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименок Галина Михайловна

Мать ребёнка: Клименко (Трастян) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Копенкова (Клименок) Надежда Михаловна

Мать ребёнка: Клименко (Трастян) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1952

Дочь: Богданович (Клименок) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Клименко (Трастян) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
26.05.1956

Сын: Клименко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Клименко (Трастян) Мария Васильевна

Смерть
15.02.1976

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