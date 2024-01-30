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Nimeister (Nimeister) Marri
Nimeister (Nimeister) Marri
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Древо
Место рождения
Karinu
Дата рождения
08.08.1854
Пол
Женский
Отец
Nimeister Tõnno
1820 г.р.
Мать
Nimeister (Nimeister) Mina
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1854
Отец:
Nimeister Tõnno
Мать:
Nimeister Mina
Karinu
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