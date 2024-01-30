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Nimeister (Nimeister) Marri

Место рождения

Karinu

Дата рождения

08.08.1854

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1854

Отец: Nimeister Tõnno

Мать: Nimeister Mina

Karinu
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