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Киселева -- Мария Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1901

Дочь: Киселева Матрена Константиновна

Отец ребёнка: Киселев Константин Владимирович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
04.07.1902

Сын: Киселев Даниил Константинович

Отец ребёнка: Киселев Константин Владимирович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: Киселева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Киселев Константин Владимирович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Константин Владимирович

Смерть
Неизвестно
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