Киселева -- Мария Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1901
Дочь: Киселева Матрена Константиновна
Отец ребёнка: Киселев Константин Владимирович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
04.07.1902
Сын: Киселев Даниил Константинович
Отец ребёнка: Киселев Константин Владимирович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
26.07.1903
Дочь: Киселева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Киселев Константин Владимирович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно