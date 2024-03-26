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Киселев Даниил Константинович

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.07.1902

Дата смерти

06.08.1902

Пол

Мужской

Отец

До 1883 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1902

Отец: Киселев Константин Владимирович

Мать: Киселева (--) Мария Никоновна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
06.08.1902
Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]

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