Педан Феодора Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Красноложкина Елена Феофановна
Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.09.1879
Сын: Педан Вячеслав Феофанович
Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Педан Александр Феофанович
Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.03.1892
Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно