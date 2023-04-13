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Педан Феодора Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Красноложкина Елена Феофановна

Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Педан Яков Феофанович

Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.09.1879

Сын: Педан Вячеслав Феофанович

Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Педан Тарас Феофанович

Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Педан Николай Феофанович

Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Педан Александр Феофанович

Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.03.1892

Сын: Педан Феофан Феофанович

Отец ребёнка: Педан Феофан Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педан Феофан Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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