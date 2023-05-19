Педан Вячеслав Феофанович
Место рождения
Дата рождения10.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1879
Отец: Педан Феофан Леонтьевич
Мать: Педан Феодора Тарасовна
Бракосочетание
16.05.1912
Жена: Педан Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Ангелина Вячеславовна
Мать ребёнка: Педан Мария Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.1915
Сын: Педан Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Педан Мария Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно