Педан Вячеслав Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педан Вячеслав Феофанович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1879

Отец: Педан Феофан Леонтьевич

Мать: Педан Феодора Тарасовна

Бракосочетание
16.05.1912

Жена: Педан Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Ангелина Вячеславовна

Мать ребёнка: Педан Мария Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.1915

Сын: Педан Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Педан Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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