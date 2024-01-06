(Гарифуллина) Суфья
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1952
Отец: Гарифуллин Шафик Зарипович
Мать: Гарифуллина Бану
Рождение ребёнка
06.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнанов Фарид
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнанов Фарид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайнанов Фарид