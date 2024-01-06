(Гарифуллина) Суфья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гарифуллина) Суфья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1952

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1952

Отец: Гарифуллин Шафик Зарипович

Мать: Гарифуллина Бану

Рождение ребёнка
06.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнанов Фарид

Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнанов Фарид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнанов Фарид

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