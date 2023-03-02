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Филиппов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1911

Дата смерти

06.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911

Отец: Филиппов Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
14.11.1937

Жена: Филиппова Иринья

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.09.1938

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Филиппова Иринья

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.11.1944

Дочь: Данилова Галина

Мать ребёнка: Филиппова Иринья

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1978
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
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