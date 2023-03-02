Филиппов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1911
Дата смерти06.10.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911
Отец: Филиппов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1937
Жена: Филиппова Иринья
Рождение ребёнка
10.09.1938
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Филиппова Иринья
Рождение ребёнка
14.11.1944
Дочь: Данилова Галина
Мать ребёнка: Филиппова Иринья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1978
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз