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Харитонов Карп Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1868 ст.

Жена: Харитонова (Вуколова) Степанида Аникеевна

Матвеевка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/81 https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Восприемник
10.05.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/183
Смерть
Неизвестно

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