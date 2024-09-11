Харитонов Карп Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1868 ст.
Матвеевка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/81 https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Восприемник
10.05.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/183
Смерть
Неизвестно