Матрона Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Влас
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Карпов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Вавил Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Карпов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Карпов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Кирилл Карпов
Смерть
Неизвестно