Матрона Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Влас

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Карпов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Вавил Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Карпов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Карпов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Меньший Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Карпов

Смерть
Неизвестно

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