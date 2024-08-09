Кирилл Карпов
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1785
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Карп Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Власова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Вавил Кириллов
Мать ребёнка: Матрона Власова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Матрона Власова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Матрона Власова
Смерть
1850