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Кирилл Карпов

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1785

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Карп Иванов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Власова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Вавил Кириллов

Мать ребёнка: Матрона Власова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Матрона Власова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Меньший Иван Кириллов

Мать ребёнка: Матрона Власова

Смерть
1850

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