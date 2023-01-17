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Лаврентьева Мавра Зотова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1891

Отец: Зотов Михаил Николаевич

Мать: Зотова Евдокия Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1910

Муж: Лаврентьев Матвей Евтропиевич

Рождение ребёнка
29.08.1911

Сын: Лаврентьев Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Матвей Евтропиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1914

Сын: Лаврентьев Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Матвей Евтропиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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