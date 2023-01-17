Лаврентьева Мавра Зотова
Место рождения
Дата рождения27.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1891
Отец: Зотов Михаил Николаевич
Бракосочетание
10.?.1910
Рождение ребёнка
29.08.1911
Сын: Лаврентьев Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Матвей Евтропиевич
Рождение ребёнка
12.06.1914
Сын: Лаврентьев Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Матвей Евтропиевич
Смерть
Неизвестно