Борисова Нина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1960
Дата смерти21.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1979
Сын: Борисов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Борисов Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1984
Сын: Борисов Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Борисов Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Наталья
Отец ребёнка: Борисов Евгений Андреевич
Смерть
21.02.2016