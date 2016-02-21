Борисова Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова Нина Анатольевна

Борисова Нина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1960

Дата смерти

21.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1979

Сын: Борисов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Борисов Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1984

Сын: Борисов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Борисов Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Наталья

Отец ребёнка: Борисов Евгений Андреевич

Смерть
21.02.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close