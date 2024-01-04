Борисов Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Евгений Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1979

Сын: Борисов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Борисова Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
07.04.1984

Сын: Борисов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Борисова Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Наталья

Мать ребёнка: Борисова Нина Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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