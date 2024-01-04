Борисов Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Андрей
Рождение ребёнка
16.04.1979
Сын: Борисов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Борисова Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
07.04.1984
Сын: Борисов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Борисова Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Наталья
Мать ребёнка: Борисова Нина Анатольевна
Смерть
Неизвестно