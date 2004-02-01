Дамеева (Куренова) Анна Комиссаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1932
Дата смерти01.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1932
Мать: Бодонова Елена Башкуевна
Рождение ребёнка
13.04.1957
Дочь: Бутенко Светлана Даниловна
Отец ребёнка: Дамеев Данил Леонтьевич
Забитуй, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.03.1959
Дочь: Болдунова Галина Даниловна
Отец ребёнка: Дамеев Данил Леонтьевич
Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко Светлана Даниловна
Смерть
01.02.2004