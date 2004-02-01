Дамеева (Куренова) Анна Комиссаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дамеева (Куренова) Анна Комиссаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1932

Дата смерти

01.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1932

Отец: не указан

Мать: Бодонова Елена Башкуевна

Рождение ребёнка
13.04.1957

Дочь: Бутенко Светлана Даниловна

Отец ребёнка: Дамеев Данил Леонтьевич

Забитуй, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.03.1959

Дочь: Болдунова Галина Даниловна

Отец ребёнка: Дамеев Данил Леонтьевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко Светлана Даниловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.02.2004
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