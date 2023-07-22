Бутенко (Дамеева) Светлана Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко (Дамеева) Светлана Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дамеева Анна Комиссаровна