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Бутенко (Дамеева) Светлана Даниловна
Бутенко (Дамеева) Светлана Даниловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Дамеева (Куренова) Анна Комиссаровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Дамеева Анна Комиссаровна
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