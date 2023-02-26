Kirsch Daniel
Место рожденияNousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France
Дата рождения04.03.1742
Дата смерти14.02.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1742
Отец: Kirsch Pierre
Мать: Kirsch Catherine
Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France
Бракосочетание
07.06.1768
Жена: Kirsch Marie Madeleine
Volmunster, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
05.04.1769
Сын: Kirsch Jean Roulier
Мать ребёнка: Kirsch Marie Madeleine
Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
28.03.1770
Сын: Kirsch Nicolas
Мать ребёнка: Kirsch Marie Madeleine
Nousseviller, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
22.01.1772
Сын: Kirsch Gaspard
Мать ребёнка: Kirsch Marie Madeleine
Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
03.09.1774
Дочь: Anne Marie
Мать ребёнка: Kirsch Marie Madeleine
Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
laboureur, rentier
Смерть
14.02.1810
Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France