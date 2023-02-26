Kirsch Daniel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKirsch Daniel

Kirsch Daniel

avatar

Место рождения

Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France

Дата рождения

04.03.1742

Дата смерти

14.02.1810

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

1700 г.р.

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1742

Отец: Kirsch Pierre

Мать: Kirsch Catherine

Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France
Бракосочетание
07.06.1768

Жена: Kirsch Marie Madeleine

Volmunster, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
05.04.1769

Сын: Kirsch Jean Roulier

Мать ребёнка: Kirsch Marie Madeleine

Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
28.03.1770

Сын: Kirsch Nicolas

Мать ребёнка: Kirsch Marie Madeleine

Nousseviller, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
22.01.1772

Сын: Kirsch Gaspard

Мать ребёнка: Kirsch Marie Madeleine

Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
03.09.1774

Дочь: Anne Marie

Мать ребёнка: Kirsch Marie Madeleine

Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
laboureur, rentier
Смерть
14.02.1810
Nousseviller Les Bitche,Moselle,Lorraine,France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close